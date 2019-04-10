Swedbank: экспорт пока радует, но перспективы роста ухудшились
На рост экспорта повлияли отдельные товары, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
На рост экспорта повлияли отдельные товары, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Хотя рост экспорта товаров эстонского происхождения замедлился в феврале до 4 процентов, на результат большое воздействие оказал необычный и резкий спад вывоза продукции из сланцевого масла. Без этой группы товаров рост экспорта в феврале составил бы почти 9 процентов. Несмотря на ослабление внешнего спроса, экспорт эстонских товаров в первые месяцы года ещё оставался довольно активным. В то же время за этим стоят лишь отдельные товары — деревянные изделия, сборные деревянные строения, оборудование мобильной связи и отдельные электрические машины. Без этих изделий экспорт товаров в феврале показал бы падение.
В постоянных ценах рост экспорта в начале года оставался сильным
С учётом изменений экспортных цен, то есть в постоянных ценах, экспорт товаров из Эстонии в первые два месяца был сильным — примерно 8 процентов. Но при этом следует учитывать, что для подсчётов ВВП эти цифры корректируются на объём товаров, направляемых за рубеж для обработки, в связи с чем внешнеторговая статистика и статистика народно-хозяйственного учёта (учёта ВВП) по росту экспорта могут сильно различаться.
Большая часть роста экспорта достигнута за счёт оборудования мобильной связи, направленного в США
А по отдельным странам картина довольно интересная. Большая часть роста экспорта за первые два месяца этого года достигнута благодаря США. Вклад экспорта в другие страны существенно скромнее. Основная доля роста экспорта в США приходится на оборудование мобильной связи. Более половины экспорта оборудования мобильной связи приходится именно на Соединённые Штаты Америки. Доля этой страны в экспорте эстонских товаров в текущем году поднялась до 10 процентов. Если несколько лет назад оборудование мобильной связи экспортировалось главным образом в Швецию, откуда оно направлялось в другие страны, то теперь эти товары всё чаще направляются непосредственно в страну назначения. Именно из-за этого доля Швеции в экспорте товаров из Эстонии значительно уменьшилась.
Промышленные предприятия ожидают, что рост экспорта замедлится
Несмотря на приличный рост экспорта товаров в первые месяцы года, ожидания промышленных предприятий в отношении роста экспорта резко ухудшились, продолжает ухудшаться и оценка предприятиями в части экспортных заказов. Экономический рост у основных торговых партнёров Эстонии в этом году замедлится, что понизит внешний спрос, а, следовательно, может замедлить и рост экспорта из Эстонии. Объём мировой торговли, рост которого ускорился в 2016 году, что благотворно сказалось на эстонском экспорте и росте экономики, в начале этого года пошёл на спад. Ожидания же промышленных предприятий Эстонии относительно роста экспорта довольно хорошо отражали изменения в объёмах мировой торговли.
Слабеющий внешний спрос и высокие затраты на рабочую силу ухудшают конкурентоспособность предприятий
Поскольку расходы на рабочую силу в экономике Эстонии растут быстрее производительности, наша ценовая конкурентоспособность ухудшается. В обрабатывающей промышленности, которая является нашей основной экспортирующей отраслью, положение несколько лучше: здесь номинальный рост производительности за два последних года превышал рост затрат на рабочую силу. Но, несмотря на это, по оценкам промышленных предприятий, их конкурентоспособность как на внешних рынках, так и на местном рынке понизилась. Более слабый внешний спрос и замедление роста цен, по-видимому, притормозят в этом году рост оборота предприятий. А чрезмерно высокие расходы на рабочую силу могут ухудшить конкурентоспособность предприятий и их финансовое положение. В связи с этим для предприятий ещё большее значение приобретает повышение эффективности.
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