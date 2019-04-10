Swedbank: экспорт пока радует, но перспективы роста ухудшились

Хотя рост экспорта товаров эстонского происхождения замедлился в феврале до 4 процентов, на результат большое воздействие оказал необычный и резкий спад вывоза продукции из сланцевого масла. Без этой группы товаров рост экспорта в феврале составил бы почти 9 процентов. Несмотря на ослабление внешнего спроса, экспорт эстонских товаров в первые месяцы года ещё оставался довольно активным. В то же время за этим стоят лишь отдельные товары — деревянные изделия, сборные деревянные строения, оборудование мобильной связи и отдельные электрические машины. Без этих изделий экспорт товаров в феврале показал бы падение.

В постоянных ценах рост экспорта в начале года оставался сильным

С учётом изменений экспортных цен, то есть в постоянных ценах, экспорт товаров из Эстонии в первые два месяца был сильным — примерно 8 процентов. Но при этом следует учитывать, что для подсчётов ВВП эти цифры корректируются на объём товаров, направляемых за рубеж для обработки, в связи с чем внешнеторговая статистика и статистика народно-хозяйственного учёта (учёта ВВП) по росту экспорта могут сильно различаться.

Большая часть роста экспорта достигнута за счёт оборудования мобильной связи, направленного в США