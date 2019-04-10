Swedbank: экспорт пока радует, но перспективы роста ухудшились

На рост экспорта повлияли отдельные товары, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Хотя рост экспорта товаров эстонского происхождения замедлился в феврале до 4 процентов, на результат большое воздействие оказал необычный и резкий спад вывоза продукции из сланцевого масла. Без этой группы товаров рост экспорта в феврале составил бы почти 9 процентов. Несмотря на ослабление внешнего спроса, экспорт эстонских товаров в первые месяцы года ещё оставался довольно активным. В то же время за этим стоят лишь отдельные товары — деревянные изделия, сборные деревянные строения, оборудование мобильной связи и отдельные электрические машины. Без этих изделий экспорт товаров в феврале показал бы падение.
В постоянных ценах рост экспорта в начале года оставался сильным
С учётом изменений экспортных цен, то есть в постоянных ценах, экспорт товаров из Эстонии в первые два месяца был сильным — примерно 8 процентов. Но при этом следует учитывать, что для подсчётов ВВП эти цифры корректируются на объём товаров, направляемых за рубеж для обработки, в связи с чем внешнеторговая статистика и статистика народно-хозяйственного учёта (учёта ВВП) по росту экспорта могут сильно различаться.
Большая часть роста экспорта достигнута за счёт оборудования мобильной связи, направленного в США
А по отдельным странам картина довольно интересная. Большая часть роста экспорта за первые два месяца этого года достигнута благодаря США. Вклад экспорта в другие страны существенно скромнее. Основная доля роста экспорта в США приходится на оборудование мобильной связи. Более половины экспорта оборудования мобильной связи приходится именно на Соединённые Штаты Америки. Доля этой страны в экспорте эстонских товаров в текущем году поднялась до 10 процентов. Если несколько лет назад оборудование мобильной связи экспортировалось главным образом в Швецию, откуда оно направлялось в другие страны, то теперь эти товары всё чаще направляются непосредственно в страну назначения. Именно из-за этого доля Швеции в экспорте товаров из Эстонии значительно уменьшилась.
Промышленные предприятия ожидают, что рост экспорта замедлится
Несмотря на приличный рост экспорта товаров в первые месяцы года, ожидания промышленных предприятий в отношении роста экспорта резко ухудшились, продолжает ухудшаться и оценка предприятиями в части экспортных заказов. Экономический рост у основных торговых партнёров Эстонии в этом году замедлится, что понизит внешний спрос, а, следовательно, может замедлить и рост экспорта из Эстонии. Объём мировой торговли, рост которого ускорился в 2016 году, что благотворно сказалось на эстонском экспорте и росте экономики, в начале этого года пошёл на спад. Ожидания же промышленных предприятий Эстонии относительно роста экспорта довольно хорошо отражали изменения в объёмах мировой торговли.
Слабеющий внешний спрос и высокие затраты на рабочую силу ухудшают конкурентоспособность предприятий
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Поскольку расходы на рабочую силу в экономике Эстонии растут быстрее производительности, наша ценовая конкурентоспособность ухудшается. В обрабатывающей промышленности, которая является нашей основной экспортирующей отраслью, положение несколько лучше: здесь номинальный рост производительности за два последних года превышал рост затрат на рабочую силу. Но, несмотря на это, по оценкам промышленных предприятий, их конкурентоспособность как на внешних рынках, так и на местном рынке понизилась. Более слабый внешний спрос и замедление роста цен, по-видимому, притормозят в этом году рост оборота предприятий. А чрезмерно высокие расходы на рабочую силу могут ухудшить конкурентоспособность предприятий и их финансовое положение. В связи с этим для предприятий ещё большее значение приобретает повышение эффективности.