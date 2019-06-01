Swedbank: экономика росла быстрее, чем ожидалось

Обрабатывающая промышленность обеспечила треть экономического роста



4,5-процентный экономический рост в первом квартале превысил наши ожидания. Обрабатывающая промышленность, которая в годовом сравнении выросла на 10%, обеспечила треть экономического роста. А вот строительные объёмы и добавленная стоимость стали снижаться, и эта отрасль свою лепту в экономический рост больше не вносит. Экономический рост имеет под собой сравнительно широкую основу. Наряду с обрабатывающей промышленностью хороший вклад в экономический рост внесли также сельское хозяйство, торговля, ИКТ-сектор и профессионально-техническая деятельность.



Рост налогов на продукты ускорился





Серьёзный вклад в экономический рост внесли нетто-налоги на продукты, главным образом, в связи с сильным ростом акцизов. И хотя поступление налога с оборота было более медленным, чем год назад, поступление налога с оборота также имело большое влияние.

Эстонская экономика и экспорт оставались сильными, несмотря на ослабление внешнего спроса

Рост импорта у наших крупнейших торговых партнёров в этом году резко замедлился. В то же время экономический рост многих стран – членов ЕС оставался относительно сильным. По предварительным данным, экономический рост Эстонии в первом квартале наряду с Венгрией, Польшей и Румынией был одним из самых больших в ЕС.

Хотя внешнеторговая статистика показывает в первом квартале замедление роста экспорта, в расчётах ВВП экспорт товаров ускорился почти до 7%. Причина в том, что в расчётах ВВП цифры экспорта корректируются на объём товаров, направляемых за рубеж для обработки. Если почти три года подряд рост экспорта услуг был очень сильным, то в первом квартале текущего года этот показатель начал снижаться. Поскольку рост совокупного экспорта был сильнее импорта, то это внесло серьёзный вклад в рост экономики.