Swedbank: экономика Эстонии выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось. Но коронавирус может все испортить

Пакет восстановления, согласованный в Европейском союзе, чрезвычайно благоприятная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка и меры поддержки, принятые на правительственном уровне, помогут экономике стран — членов ЕС восстановиться. По нашему мнению, Европейский центральный банк будет продолжать поддерживать денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо, и поэтому не будет повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Также, на наш взгляд, Федеральная резервная система США не изменит процентную ставку в ближайшем будущем и, скорее всего, продолжит программу покупки активов.

Ближайшие перспективы роста для стран Северной Европы и Балтии улучшились

По сравнению с нашим весенним прогнозом, экономические перспективы еврозоны существенно не ухудшились, но из-за неожиданно негативной динамики в некоторых странах в первой половине года, мы немного скорректировали темпы роста еврозоны в этом году в сторону понижения. Согласно нашему прогнозу, экономика еврозоны упадёт на 8% в этом году, но в следующем году мы ожидаем роста на 6%. Однако восстановление по странам идёт неравномерно. Последние экономические показатели стран Северной Европы и Балтии указывают на более быстрое восстановление, чем мы ожидали в мае, что улучшает краткосрочные перспективы роста в регионе. Поэтому, по сравнению с весенним прогнозом, мы уменьшили экономический спад в Балтии в этом году. По нашим оценкам, в этом году экономика Литвы упадёт на 1,7%, а Латвии — на 5%. По нашему прогнозу, в этом году экономика Швеции и Финляндии также упадёт на 5%.

В Эстонии восстановление произошло быстрее, чем мы ожидали ещё несколько месяцев назад, поэтому мы скорректировали цифры снижения ВВП. Согласно прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 5%, а в следующем году вырастет на 4,5%.

Объём розничных продаж растёт, поступает больше налогов, а спад в промышленном секторе замедляется

Экономические показатели Эстонии резко ухудшались по мере обострения коронакризиса. Самое сильное падение было в апреле и мае, но с июня большинство экономических индикаторов показывают либо восстановление после рецессии, либо даже рост. Этот кризис сильно ударил по нашему туристическому сектору, особенно по поставщикам услуг размещения и туристических услуг. Здесь восстановление после кризиса идёт намного медленнее, чем в остальной экономике. Перспективы строительного сектора также могут ухудшиться, если неопределённость сохранится. Хотя уровень доверия в различных секторах Эстонии по-прежнему остаётся слабым, положение уже постепенно улучшается. Ожидания промышленного сектора относительно объёмов производства и спроса со стороны сектора услуг стали значительно более позитивными. Чего нельзя сказать о доверии людей, увеличивших свои сбережения во время коронакризиса. Однако это означает и создание более солидного буфера на случай потенциальных рисков. Помимо понижения чувства уверенности людей, рост вкладов связан также с сокращением потребления.