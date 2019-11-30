Swedbank: экономический рост в третьем квартале превзошел ожидания

Обрабатывающая промышленность также внесла значительный вклад в экономический рост, поддержанный сильным ростом экспорта. 7%-ный рост экспорта эстонских товаров и услуг по-прежнему является очень хорошим результатом на фоне резкого ослабления внешнего спроса. Отчасти это связано с более низкой сравнительной базой прошлого года, но и без этого объемы экспорта росли быстро. В любом случае, рост экспорта в этом году пока сильнее, чем в прошлом.
Рост экспорта не замедлился и в условиях быстрого роста удельных затрат на рабочую силу в Эстонии, что даже по их собственной оценке, резко ослабило конкурентоспособность предприятий на внешних рынках. В целом компании, работающие при поддержке как внутреннего, так и внешнего спроса, способствуют экономическому росту Эстонии.
Влияние ослабления внешнего спроса может проявиться не сразу
Экспортные ожидания промышленных предприятий Эстонии ухудшались с начала прошлого года, а в этом году ожидания падали еще быстрее. Хотя и в прошлом экспортные ожидания предприятий отличались от темпов роста экспорта, публикуемых Департаментом статистики Эстонии, в долгосрочной ретроспективе эти два показателя относительно хорошо согласуются.
Средний экономический рост основных торговых партнеров Эстонии в следующем году замедляется, что позволяет нам прогнозировать дальнейшее ослабление внешнего спроса. Поэтому мы прогнозируем замедление роста экспорта.
Сильный рост внутреннего спроса обеспечивается главным образом благодаря инвестициям
Внутренний спрос, который состоит из потребительских расходов, инвестиций и запасов, также рос в этом году быстрее, чем в прошлом. Ускорение роста внутреннего спроса объясняется активизацией инвестирования.
В третьем квартале внутренний спрос вырос почти на 4%. 8%-ный рост инвестиций в третьем квартале был обеспечен в основном за счет увеличения инвестиций предприятий и домохозяйств, в то время как государственные инвестиции сократились.
В первые три квартала инвестиции в общую экономику увеличились на целых 17%. Тем не менее, рост частного потребления замедляется. В третьем квартале он вырос всего на 1%. Эти низкие показатели в значительной степени связаны с высокой прошлогодней сравнительной базой.
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки