Swedbank: экономический рост в третьем квартале превзошел ожидания

Около половины экономического роста обусловлено увеличением чистого экспорта, то есть темпы роста экспорта были сильнее, чем рост импорта. Остальные компоненты роста ВВП продолжали расти, как и ожидалось.

За первые три квартала этого года, с учетом ценовых эффектов, то есть в постоянных ценах, экономика Эстонии выросла на 4,3%, а в текущих — на 8,2%. Это третий год сильного роста, который превышает потенциал экономики Эстонии, то есть её долгосрочный устойчивый уровень.

Сохранение такого сильного роста, вызывает в хорошем смысле удивление в контексте общего уровня чувства уверенности в экономике и ухудшающейся внешней среды. К концу третьего квартала общий индекс доверия в экономике упал до уровня четырехлетней давности и ещё больше ухудшился в октябре и ноябре.

Вклад в экономический рост Эстонии вносят предприятия, действующие при поддержке как внутреннего, так и внешнего спроса

С точки зрения добавленной стоимости, крупнейшими участниками экономического роста были сектор ИКТ, торговля, профессиональная и техническая деятельность, а также сельское и лесное хозяйство, в то время как энергетический сектор (производство энергии и горнодобывающая промышленность) и строительство сократили рост на 1,6 процентных пункта.