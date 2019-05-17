Swedbank: дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат

По данным Департамента статистики, число занятых в первом квартале выросло на 11 000. Выросло число наёмных работников. В первую очередь — в секторе услуг. Число предпринимателей не изменилось. По сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось число частично занятых. Доля людей с частичной нагрузкой в первом квартале выросла до 14 процентов. Поскольку спрос на рабочую силу высок, находят себе применение и те, кто не могут или не хотят работать полный рабочий день.

Иностранцы ослабили нехватку рабочей силы

По данным Института конъюнктуры, в апреле дефицит рабочей силы был главным фактором, сдерживающим коммерческую деятельность для пятой части промышленных предприятий и для трети обслуживающих и строительных предприятий. Без иностранных рабочих дефицит был бы ещё более заметным, особенно в строительстве. В прошлом году по краткосрочным контрактам в Эстонии работали почти 23 000 иностранцев. Благодаря иммиграции, снижение численности людей трудоспособного возраста в Эстонии приостановилось. Среди приезжающих людей трудоспособного возраста больше всего было эстонцев (42%), далее следуют русские (11%) и украинцы (9%).

Зарплаты продолжают быстро расти

Работники чувствуют себя на рынке труда сравнительно уверенно. Число вакансий, а также увольнений по инициативе работника по-прежнему остаётся высоким. Из-за этого сохраняется давление и на рост зарплат. Данные Налогово-таможенного департамента показывают ускорение роста зарплат до 8,5 процента в первом квартале текущего года. В первых рядах по росту фонда зарплат, согласно данным Налогово-таможенного департамента, были строительство, здравоохранение и образование.

Цифры первого квартала говорят о сохранении на рынке труда прежних тенденций. В соответствии с прогнозом Swedbank, высокий уровень занятости и низкая безработица сохранятся на протяжении всего года. Дефицит рабочей силы способствует быстрому росту зарплат. Рост средней брутто-зарплаты, по мнению Swedbank, может достигнуть в этом году 7%.