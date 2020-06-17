Swedbank: большинство клиентов предпочитают бесконтактные платежи

Swedbank начал выпуск банковских карт с функцией бесконтактных платежей в 2016 году. Карточки ISIC были первыми, которые получили функцию бесконтактных платежей. А уже через несколько месяцев такие возможности были добавлены и для других банковских карточек. Как обстоят дела сегодня, и кто больше всего пользуется функцией бесконтактных платежей?

”Самые активные пользователи бесконтактных платежей живут в Харьюском и Тартуском уездах. Там 57% наших держателей карточек пользуются этим видом оплаты. Однако Валгаский и Пылваский уезды также не отстают. Там 55% и 54% клиентов соответственно воспользовались бесконтактными платежами хотя бы один раз”, — сказал руководитель отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

”54% наших клиентов воспользовались функцией бесконтактного платежа хотя бы один раз. Это — очень хороший процент. Надо учесть, что многие услуги не могут быть оплачены бесконтактным способом — онлайн-покупки и ежемесячные платежи за такие требующие регистрации услуги, как Spotify и Netflix.

Если мы посмотрим на гендерное распределение бесконтактных платежей, то мужчины здесь несколько опережают женщин. Доля мужчин составляет 58%. Как и ожидалось, наибольшее количество пользователей бесконтактными платежами — среди 18-35-летних, наименьшее — в возрастной группе 65 лет и старше. В среднем на одного клиента приходится 12 бесконтактных платежей в месяц, а средняя сумма такого платежа составляет 9,7 евро”, — добавил Улла.

До марта этого года лимит на бесконтактные платежи в Эстонии составлял 25 евро. С конца марта лимит для таких платежей в Эстонии составляет 50 евро. Лимит в 50 евро означает, что совершать платежи до 50 евро можно без ввода PIN-кода. Однако время от времени, в целях безопасности, платёжный терминал запрашивает PIN-код и для платежей на сумму менее 50 евро. Суммы свыше 50 евро также могут быть оплачены бесконтактно, но в таком случае всегда требуется подтверждение в платёжном терминале с помощью PIN-кода.