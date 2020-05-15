Swedbank: безработица достигнет пика осенью

Индикаторы рынка труда в первом квартале ещё не находились под воздействием вирусного кризиса

Департамент статистики проводил исследование рынка труда с января по март, поэтому влияние кризиса ещё не было очевидным. По данным Департамента статистики, в первом квартале занятость увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 9 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года занятость в сфере услуг увеличилась как среди эстонских, так и неэстонских женщин, а также среди занятых неполный рабочий день. Число безработных увеличилось всего до 35 000 человек. По данным Департамента статистики, безработица в первом квартале достигла 5%.

В конце марта безработица начала быстро расти

Сейчас в Кассе по безработице зарегистрировано около 50 000 безработных, или 7 процентов рабочей силы. Кроме того, более 100 000 человек получили от государства компенсацию по зарплате. Значительная часть получателей компенсаций к осени всё равно потеряет работу. Активность и потребление несколько выросли за последнюю неделю, и постепенное ослабление ограничений вселяет оптимизм и в бизнес, и в домохозяйства. Однако восстановление после кризиса будет трудным. Люди боятся за своё здоровье, а также боятся возможных экономических трудностей. Сдерживает экономику и снижение количества экспортных заказов. Согласно прогнозу Swedbank, безработица достигнет максимума осенью, и составит около 15 процентов. Туризм, транспорт и промышленность — получили самый серьёзный удар. После этого уровень безработицы снова начнёт снижаться. На следующий год Swedbank прогнозирует уровень безработицы в 8%.

Рост заработной платы остановится

Положительный момент для работодателей состоит в том, что свободной рабочей силы становится больше. По данным Кассы по безработице, количество вакансий за год сократилось примерно на треть — до четырёх тысяч.

Экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. По данным Налогово-таможенного департамента, рост заработной платы в первом квартале пока оставался довольно быстрым — 7 процентов. Тем не менее, ожидается, что рост заработной платы во втором квартале значительно замедлится. Согласно прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году увеличится всего на 0,5 процента.