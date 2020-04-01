01.04.2020, 10:28

Swedbank: 10 способов улучшить свое финансовое положение во время кризиса


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Swedbank: 10 способов улучшить свое финансовое положение во время кризиса
Foto: Tiit Blaat

Чрезвычайное положение привело к снижению доходов многих семей, и для улучшения финансового положения необходимо приложить усилия для сокращения расходов и/или увеличению доходов. Согласно результатам исследования Института финансов Swedbank, у десятой части семей Эстонии отсутствуют сбережения, а у половины семей имеется финансовый буфер в размере их расходов на срок до трёх месяцев. Поэтому многие семьи финансово находятся в очень уязвимом положении.

Если у Вас возникла дыра в кошельке, вот — десять советов от Института финансов Swedbank, которые помогут улучшить финансовое положение вашей семьи, пишет Кати Воометс, руководитель Института финансов Swedbank.

1. Простая истина — начните с таблицы Excel

Многие семьи полагаются на память и держат финансы в голове. Но без строгого учета затрат сложно понять, на что и сколько было потрачено денег. Поэтому начните записывать расходы, а затем проанализируйте, как их можно сократить. Есть разные способы планирования: одни используют умные мобильные приложения (такие как Monefy, Wally, You Need a Budget) или Планировщик денег интернет-банка, другие предпочитают электронную таблицу Excel или бумагу и карандаш.

Получив обзор трат, установите строгие лимиты для каждой категории расходов. Например, за электричество 30 евро, за еду 250 евро и т. д. Попробуйте их придерживаться. Если в конце месяца окажется, что, например, электроэнергии потрачено намного меньше, чем планировалось, было бы целесообразно немедленно перевести оставшуюся сумму на сберегательный счёт.

2. Запишите счета, ожидающие оплаты

Запишите все счета, которые ожидают оплаты (сумма, срок оплаты, проценты и пени). Составьте график погашения и, прежде всего, оплатите те счета, по которым начисляются самые высокие проценты или срок оплаты которых ближе. Если счета начинают накапливаться, свяжитесь с предприятием, выставившим счёт, чтобы договориться о новом графике платежей или отсрочке, если это возможно.

3. Просмотрите пакеты услуг

Большинство из нас заключают контракты с поставщиками услуг и позже не проверяют, соответствуют ли они фактическим потребностям или мы за них переплачиваем. Если Вы обнаружите, что смотрите только три канала по телевизору, но платите за сотню, обратитесь к поставщику услуг за более выгодной сделкой или выясните, возможно, на рынке существует конкурирующая компания, которая предлагает такую ​​же услугу по гораздо более низкой цене. Аналогично, проверьте Ваши телефонные пакеты, пакеты электроснабжения и подключения к интернету.

4. Делайте разумный выбор в продуктовом магазине

Разработка еженедельного меню и составление списка покупок на его основе помогает предотвратить импульсивные покупки. Если Вы строго придерживаетесь своего списка покупок, то сможете избежать покупки ненужных продуктов, которые, например, предлагаются в рамках кампании. Само по себе приготовление пищи также является важным способом экономии. Еда собственного приготовления гораздо полезнее, чем готовые блюда. Например, мясо без маринада и специй зачастую дешевле и полезнее, а самостоятельно готовить смузи и салаты намного дешевле, чем покупать их в ресторане или кафе. Также важно сравнивать цены. Посмотрите и сравните цену за килограмм или литр для аналогичных продуктов (это напечатано мелким шрифтом на ценнике).

5. Оценивайте покупки по критерию, хочется — необходимо

Если Вы хотите определить для себя, где проходит грань между эмоциональным желанием и реальной потребностью, стоит спросить: ”Мне это действительно нужно? И что произойдет, если я не совершу покупку?”. С помощью этого контрольного вопроса Вы сможете уберечь себя от множества покупок, вызываемых сиюминутными эмоциями, например, под воздействием заманчивых скидок и кампаний.

6. Откажитесь от разного рода зависимостей

У каждого человека есть свои пристрастия, которые стоят слишком больших денег. К ним можно отнести алкоголь, табачные изделия и углеводы. Небольшие на первый взгляд расходы могут за год составить значительную сумму. Отказавшись от некоторых зависимостей, Вы сэкономите как деньги, так и свое здоровье.

7. Подключайте детей к составлению бюджета

Поскольку дети сейчас проводят дома больше времени, чем обычно, это хорошая возможность вовлечь их в финансовое планирование семьи. Например, покажите детям, сколько денег уходит на жилье, транспорт, еду, развлечения и погашение различных кредитных обязательств. Научите своего ребёнка составлять список покупок и обсудите, как выбирать в магазине наиболее разумные варианты.

8. Избегайте ненужных долгов

В случае нехватки денег не берите новых кредитов. Как быстрые, так и потребительские кредиты требуют новых, более высоких затрат в виде комиссий и процентов. Если Вам все еще нужны кредитные деньги, стоит спросить себя, прослужит ли вещь, на которую Вы заимствуете, дольше, чем требуется для погашения кредита. Любые потребности в кредите должны быть тщательно продуманы ещё до подписания договора.

9. Откройте сберегательный счет и платите себе в первую очередь

Для начала достаточно небольшой суммы — от десяти до двадцати евро в месяц, но за год набирается значительная сумма. Откройте новый банковский счет в интернет-банке и назовите его отдельно, если хотите (например, Сбережения), было бы хорошо, если бы название соответствовало поставленной цели. Вы можете перемещать деньги между своими счетами бесплатно и в любое время. Когда Вы получаете зарплату, всегда платите в первую очередь себе, то есть сразу же откладывайте сэкономленную сумму. Если зарплата поступает Вам в определенный день каждого месяца, Вы можете сделать постоянное платежное поручение, и тогда определенная сумма будет автоматически переводиться на другой счет.

10. Попробуйте заработать дополнительные деньги

Не меньшее значение, чем накопление, имеет увеличение Ваших доходов. Если у Вас есть постоянная работа, но иногда в Вашем графике есть незанятые моменты, временные вакансии — это для Вас хороший вариант. Вы можете найти доступные в настоящий момент вакансии, на различных порталах, таких как GoWorkaBit или Среда временных рабочих мест Кассы по безработице.

Посмотрите также, что скрывают Ваши домашние шкафы. Одежда, которую никто не носит, детские игрушки, которые больше никому не нужны, или тренажер, который стоит в углу и годами не используется? Со временем ценность этих вещей, как правило, не растет. Сейчас — самое время сделать дома инвентаризацию и распродать все лишнее. Используйте в качестве каналов продаж бесплатные порталы или собственные учетные записи в социальных сетях.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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