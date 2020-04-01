Swedbank: 10 способов улучшить свое финансовое положение во время кризиса

Запишите все счета, которые ожидают оплаты (сумма, срок оплаты, проценты и пени). Составьте график погашения и, прежде всего, оплатите те счета, по которым начисляются самые высокие проценты или срок оплаты которых ближе. Если счета начинают накапливаться, свяжитесь с предприятием, выставившим счёт, чтобы договориться о новом графике платежей или отсрочке, если это возможно.
3. Просмотрите пакеты услуг
Большинство из нас заключают контракты с поставщиками услуг и позже не проверяют, соответствуют ли они фактическим потребностям или мы за них переплачиваем. Если Вы обнаружите, что смотрите только три канала по телевизору, но платите за сотню, обратитесь к поставщику услуг за более выгодной сделкой или выясните, возможно, на рынке существует конкурирующая компания, которая предлагает такую же услугу по гораздо более низкой цене. Аналогично, проверьте Ваши телефонные пакеты, пакеты электроснабжения и подключения к интернету.
4. Делайте разумный выбор в продуктовом магазине
Разработка еженедельного меню и составление списка покупок на его основе помогает предотвратить импульсивные покупки. Если Вы строго придерживаетесь своего списка покупок, то сможете избежать покупки ненужных продуктов, которые, например, предлагаются в рамках кампании. Само по себе приготовление пищи также является важным способом экономии. Еда собственного приготовления гораздо полезнее, чем готовые блюда. Например, мясо без маринада и специй зачастую дешевле и полезнее, а самостоятельно готовить смузи и салаты намного дешевле, чем покупать их в ресторане или кафе. Также важно сравнивать цены. Посмотрите и сравните цену за килограмм или литр для аналогичных продуктов (это напечатано мелким шрифтом на ценнике).
5. Оценивайте покупки по критерию, хочется — необходимо
Если Вы хотите определить для себя, где проходит грань между эмоциональным желанием и реальной потребностью, стоит спросить: ”Мне это действительно нужно? И что произойдет, если я не совершу покупку?”. С помощью этого контрольного вопроса Вы сможете уберечь себя от множества покупок, вызываемых сиюминутными эмоциями, например, под воздействием заманчивых скидок и кампаний.
6. Откажитесь от разного рода зависимостей
У каждого человека есть свои пристрастия, которые стоят слишком больших денег. К ним можно отнести алкоголь, табачные изделия и углеводы. Небольшие на первый взгляд расходы могут за год составить значительную сумму. Отказавшись от некоторых зависимостей, Вы сэкономите как деньги, так и свое здоровье.
7. Подключайте детей к составлению бюджета
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