Swedbank: 10 способов улучшить свое финансовое положение во время кризиса

Запишите все счета, которые ожидают оплаты (сумма, срок оплаты, проценты и пени). Составьте график погашения и, прежде всего, оплатите те счета, по которым начисляются самые высокие проценты или срок оплаты которых ближе. Если счета начинают накапливаться, свяжитесь с предприятием, выставившим счёт, чтобы договориться о новом графике платежей или отсрочке, если это возможно.

3. Просмотрите пакеты услуг

Большинство из нас заключают контракты с поставщиками услуг и позже не проверяют, соответствуют ли они фактическим потребностям или мы за них переплачиваем. Если Вы обнаружите, что смотрите только три канала по телевизору, но платите за сотню, обратитесь к поставщику услуг за более выгодной сделкой или выясните, возможно, на рынке существует конкурирующая компания, которая предлагает такую ​​же услугу по гораздо более низкой цене. Аналогично, проверьте Ваши телефонные пакеты, пакеты электроснабжения и подключения к интернету.

4. Делайте разумный выбор в продуктовом магазине

Разработка еженедельного меню и составление списка покупок на его основе помогает предотвратить импульсивные покупки. Если Вы строго придерживаетесь своего списка покупок, то сможете избежать покупки ненужных продуктов, которые, например, предлагаются в рамках кампании. Само по себе приготовление пищи также является важным способом экономии. Еда собственного приготовления гораздо полезнее, чем готовые блюда. Например, мясо без маринада и специй зачастую дешевле и полезнее, а самостоятельно готовить смузи и салаты намного дешевле, чем покупать их в ресторане или кафе. Также важно сравнивать цены. Посмотрите и сравните цену за килограмм или литр для аналогичных продуктов (это напечатано мелким шрифтом на ценнике).

5. Оценивайте покупки по критерию, хочется — необходимо

Если Вы хотите определить для себя, где проходит грань между эмоциональным желанием и реальной потребностью, стоит спросить: ”Мне это действительно нужно? И что произойдет, если я не совершу покупку?”. С помощью этого контрольного вопроса Вы сможете уберечь себя от множества покупок, вызываемых сиюминутными эмоциями, например, под воздействием заманчивых скидок и кампаний.

6. Откажитесь от разного рода зависимостей

У каждого человека есть свои пристрастия, которые стоят слишком больших денег. К ним можно отнести алкоголь, табачные изделия и углеводы. Небольшие на первый взгляд расходы могут за год составить значительную сумму. Отказавшись от некоторых зависимостей, Вы сэкономите как деньги, так и свое здоровье.

7. Подключайте детей к составлению бюджета