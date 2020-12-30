30.12.2020, 23:31

Свыше 30 млн евро: правительство утвердило меры поддержки в связи со второй волной коронавируса

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raha
rahaFoto: Andres Putting

Правительство утвердило в среду на своем дистанционном совещании меры поддержки пострадавшим в связи с коронавирусными ограничениями сферам. Значительная часть мер поддержки касается средств, которые будут выплачены работникам Харьюмаа и Ида-Вирумаа через работодателей.

”К сожалению, из-за ограничений серьезно нарушена жизнь тысяч людей. Для того, чтобы предложить со стороны государства компенсацию в связи с упавшими доходами, правительство утвердило сегодня пакет поддержки общим объемом свыше 30 млн евро. Они будут направлены как работникам сфер туризма, общественного питания, так и культуры, спорта и образования. Мы также предусмотрели поддержку действующим в этих секторах физическим лицам-предпринимателям”, — отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Через Кассу по безработице на поддержку Харьюмаа и Ида-Вирумаа направляется свыше 16 млн евро

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Компенсация будет выплачиваться тем работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья деятельность в период с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в связи с чрезвычайными обстоятельствами была существенно нарушена. Компенсации подлежат расходы на рабочую силу в период ограничений. Согласно представленному плану, работодателю будет выплачиваться компенсация за тех работников, место работы которых по состоянию на 22 декабря 2020 года согласно данным Регистра трудовых отношений находится в Харьюмаа или Ида-Вирумаа.

Расходы на рабочую силу будут компенсироваться на основании расходов работодателя на зарплату работников Харьюмаа и Ида-Вирумаа за ноябрь. Компенсация будет выплачиваться на банковский счет работодателя и предназначена для выплаты работникам заработной платы. Предприятия, которые получат компенсацию, не смогут в течение одного месяца с момента получения компенсации сократить работников.

Компенсация будет выплачиваться тем работодателям, которые работают в сферах, затронутых ограничениями, например, сфера размещения и питания, спортивные объекты, деятельность по интересам, дополнительное обучение, культура. Согласно представленному правительству предложению, компенсация будет выплачиваться тем, у кого нет задолженности по налогам, или на нее сделана рассрочка. Компенсация на одного работодателя составит до 180 000 евро.

Общий размер расходов на компенсацию составляет примерно 16 миллионов.

Физическим лицам-предпринимателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья деятельность введенными правительством ограничениями была существенно нарушена, будет выделено через Минсоцдел из резерва правительства немногим более 800 000 евро

На поддержку туристического сектора через Фонд развития предпринимательства (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - EAS) будет направлено 10 млн евро.

На поддержку предприятий сферы туризма пойдут и 1,9 млн евро, которые остались после весенней кампании по поддержке фирм, работающих в данной области.

Правительство выделяет Министерству культуры из резерва 3,7 млн евро на поддержку сферы культуры (в том числе и спорта) Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Дополнительно выделяется 153 000 евро для компенсации ущерба от ограничений сфере культуры в остальной части Эстонии.

На поддержку сферы образования и молодежной работы Харьюмаа и Ида-Вирумаа через Министерство образования и науки будет выделено 2,3 млн евро. Еще 441 000 пойдет на поддержку данной сферы в других регионах Эстонии.

Более подробная информация о распределении средств поступит позже.

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