Свыше 30 млн евро: правительство утвердило меры поддержки в связи со второй волной коронавируса

”К сожалению, из-за ограничений серьезно нарушена жизнь тысяч людей. Для того, чтобы предложить со стороны государства компенсацию в связи с упавшими доходами, правительство утвердило сегодня пакет поддержки общим объемом свыше 30 млн евро. Они будут направлены как работникам сфер туризма, общественного питания, так и культуры, спорта и образования. Мы также предусмотрели поддержку действующим в этих секторах физическим лицам-предпринимателям”, — отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Через Кассу по безработице на поддержку Харьюмаа и Ида-Вирумаа направляется свыше 16 млн евро
Компенсация будет выплачиваться тем работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья деятельность в период с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в связи с чрезвычайными обстоятельствами была существенно нарушена. Компенсации подлежат расходы на рабочую силу в период ограничений. Согласно представленному плану, работодателю будет выплачиваться компенсация за тех работников, место работы которых по состоянию на 22 декабря 2020 года согласно данным Регистра трудовых отношений находится в Харьюмаа или Ида-Вирумаа.
Расходы на рабочую силу будут компенсироваться на основании расходов работодателя на зарплату работников Харьюмаа и Ида-Вирумаа за ноябрь. Компенсация будет выплачиваться на банковский счет работодателя и предназначена для выплаты работникам заработной платы. Предприятия, которые получат компенсацию, не смогут в течение одного месяца с момента получения компенсации сократить работников.
Компенсация будет выплачиваться тем работодателям, которые работают в сферах, затронутых ограничениями, например, сфера размещения и питания, спортивные объекты, деятельность по интересам, дополнительное обучение, культура. Согласно представленному правительству предложению, компенсация будет выплачиваться тем, у кого нет задолженности по налогам, или на нее сделана рассрочка. Компенсация на одного работодателя составит до 180 000 евро.
Общий размер расходов на компенсацию составляет примерно 16 миллионов.
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