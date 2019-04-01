Связанный с выманиванием у EAS почти 200 000 евро ученый ТУ получил 120 часов общественных работ

Прокуратура убеждена в вине мужчин. "Прокуратура считала до конца производства и по-прежнему считает, что обвиняемые совершили преступление, но их можно склонить к законопослушному поведению и боле мягким способом, чем уголовное наказание", — пояснила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюссь.
Рюнно Лыхмус сказал Delfi, что он не занимался никаким мошенничеством и, по его мнению, его в суде вообще оправдали, хотя по постановлению суда он должен был отработать 120 часов общественно полезных работ, которые он параллельно с работой в университете, по его собственным словам, к сегодняшнему дню отработал.
Директор Института физики Тартуского университета Тоомас Планк сказал Delfi, что у Тартуского университета к Лыхмусу как старшему научному сотруднику претензий нет и данная деятельность не была связана с университетом. Поскольку прекращенное по принципу опортунитета уголовное производство не делает обвиняемого оправданным, но и не делает виновным, университет в деле Лыхмуса исходит из принципа презумпции невиновности.