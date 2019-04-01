01.04.2019, 19:40

Связанный с выманиванием у EAS почти 200 000 евро ученый ТУ получил 120 часов общественных работ

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Александр Пихлак
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Ilmar Kinki ja Rünno Lõhmuse soodustuskelmuse istung
Rünno Lõhmus avaistungilFoto: Argo Ingver

В апреле прошлого года начался суд над двумя учеными, Ильмаром Кинком и работающим в Тартуском университете Рюнно Лыхмусом, которых обвиняли в выманивании почти 200 000 евро. Месяц спустя уголовное производство прекратили в порядке опортунитета и ученым назначили 120 часов общественно полезных работ. Мужчины также выплатили из своего кармана часть пособия.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, мужчины от имени Тартуского научного парка ходатайствовали у Фонда развития предпринимательства (EAS) о пособии на покупку технологического устройства, но указали в ходатайстве его цену в два раза больше, чтобы избежать выплаты требуемого 50-процентного самофинансирования. Этим они, согласно обвинению, совершили мошенничество с льготами, и в результате мошенничества EAS необоснованно выплатил около 200 000 евро.

В начавшемся в апреле прошлого года судебном процессе Тартуский уездный суд в мае по ходатайству прокуратуры принял решение прекратить уголовное производство по принципу опортунитета, но обвиняемые должны были возместить расходы на уголовное производство и отработать 120 часов общественно полезных работ.

Вдобавок Лыхмус и Кинк, по словам прокуратуры, помогли Тартускому научному парку оплатить предъявленное EAS требование. Все требование, по словам пресс-секретаря научного парка Кадри Аррак, составляло 182 485 евро, и оно возвращено EAS в полном объеме. Кинк и Лыхмус, по словам Аррак, покрыли в общей сложности 40 000 евро.

Прокуратура убеждена в вине мужчин. "Прокуратура считала до конца производства и по-прежнему считает, что обвиняемые совершили преступление, но их можно склонить к законопослушному поведению и боле мягким способом, чем уголовное наказание", — пояснила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюссь.

Рюнно Лыхмус сказал Delfi, что он не занимался никаким мошенничеством и, по его мнению, его в суде вообще оправдали, хотя по постановлению суда он должен был отработать 120 часов общественно полезных работ, которые он параллельно с работой в университете, по его собственным словам, к сегодняшнему дню отработал.

Директор Института физики Тартуского университета Тоомас Планк сказал Delfi, что у Тартуского университета к Лыхмусу как старшему научному сотруднику претензий нет и данная деятельность не была связана с университетом. Поскольку прекращенное по принципу опортунитета уголовное производство не делает обвиняемого оправданным, но и не делает виновным, университет в деле Лыхмуса исходит из принципа презумпции невиновности.

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