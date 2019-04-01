Связанный с выманиванием у EAS почти 200 000 евро ученый ТУ получил 120 часов общественных работ

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, мужчины от имени Тартуского научного парка ходатайствовали у Фонда развития предпринимательства (EAS) о пособии на покупку технологического устройства, но указали в ходатайстве его цену в два раза больше, чтобы избежать выплаты требуемого 50-процентного самофинансирования. Этим они, согласно обвинению, совершили мошенничество с льготами, и в результате мошенничества EAS необоснованно выплатил около 200 000 евро.

В начавшемся в апреле прошлого года судебном процессе Тартуский уездный суд в мае по ходатайству прокуратуры принял решение прекратить уголовное производство по принципу опортунитета, но обвиняемые должны были возместить расходы на уголовное производство и отработать 120 часов общественно полезных работ.

Вдобавок Лыхмус и Кинк, по словам прокуратуры, помогли Тартускому научному парку оплатить предъявленное EAS требование. Все требование, по словам пресс-секретаря научного парка Кадри Аррак, составляло 182 485 евро, и оно возвращено EAS в полном объеме. Кинк и Лыхмус, по словам Аррак, покрыли в общей сложности 40 000 евро.