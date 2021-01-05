Связанная с Баруто дочерняя фирма японской компании хочет выйти на биржу

В совет фирмы входят три человека, включая депутата Рийгикогу и бывшего борца сумо Кайдо Хёовельсон (известного также как Баруто). Двух других членов совета зовут Масатоси Такасаки и Шум Ка По.

По словам Хёовельсона, речь идёт о дочернем предприятии известной в Японии фирме недвижимости (работает в сфере размещения), желающей через Эстонию расшириться на европейский рынок.

Он также не пожелал сказать, что эта компания планирует открыть в Эстонии: отель или ресторан. Но отметил при этом, что предприятие планирует вложить в Эстонию приличную сумму.