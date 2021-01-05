05.01.2021, 21:24

Связанная с Баруто дочерняя фирма японской компании хочет выйти на биржу


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Связанная с Баруто дочерняя фирма японской компании хочет выйти на биржу
Foto: Kalev Lilleorg, Alkeemia, Ekspress Meedia, Delfi

Зарегистрированная в Эстонии в сентябре компания Estonian Japan Trading Company подала заявку на размещение акценных бумаг на бирже First North, пишут "Деловые ведомости".

В совет фирмы входят три человека, включая депутата Рийгикогу и бывшего борца сумо Кайдо Хёовельсон (известного также как Баруто). Двух других членов совета зовут Масатоси Такасаки и Шум Ка По.

По словам Хёовельсона, речь идёт о дочернем предприятии известной в Японии фирме недвижимости (работает в сфере размещения), желающей через Эстонию расшириться на европейский рынок.

Он также не пожелал сказать, что эта компания планирует открыть в Эстонии: отель или ресторан. Но отметил при этом, что предприятие планирует вложить в Эстонию приличную сумму.

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