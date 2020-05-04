Свежие данные: прибавилось более 1500 безработных, сокращения начали крупные отели(1)
Количество зарегистрированных безработных на прошлой неделе росло медленнее, чем на предыдущих неделях чрезвычайного положения, в сокращениях задавали тон отели.
Количество зарегистрированных безработных на прошлой неделе росло медленнее, чем на предыдущих неделях чрезвычайного положения, в сокращениях задавали тон отели.
По состоянию на 3 мая в Эстонской кассе по безработице стояли на учете в качестве безработных 48 822 человек. Показатель зарегистрированной безработицы равен 7,5%. Количество безработных за неделю выросло на 2%, месячный рост составляет 15%.
На прошлой неделе зарегистрировали 1534 новых безработных. Хотя количество регистраций в качестве безработного на прошлой неделе было ниже, чем на предыдущих неделях, следует учитывать, что на прошлую неделю приходится один государственный праздник, из-за чего регистрационная активность была, очевидно, несколько ниже. Из прибавившихся на прошлой неделе новых зарегистрированных безработных 34% были сокращены со своего последнего места работы. Доля сокращенных немного выросла.
Показатель зарегистрированной безработицы по состоянию на 3 мая был самым высоким в Ида-Вирумаа (13%) и самым низким на Хийумаа (4,6%). Начиная с объявления чрезвычайного положения зарегистрированная безработица выросла во всех уездах.
В общем количество зарегистрированных безработных начиная с начала чрезвычайного положения (13 марта) увеличилось на 33%. Стояние на учете в качестве безработного во время чрезвычайного положения прекратили более чем в 5500 случаях.
На прошлой неделе подали уведомление о коллективном сокращении пять учреждений, на основании первоначально предоставленной которыми информации планируют сократить 317 работников. Это значительно больше, чем на паре предыдущих недель. Сокращения касаются главным образом трех крупных отелей, где согласно первоначальной информации потеряет работу 251 человек.
О компенсации зарплаты теперь можно было начинать ходатайствовать и за апрель, из-за чего получателей компенсации значительно больше, чем на предыдущей неделе. Компенсация назначена также нескольким крупным предприятиям. Для компенсации зарплаты за апрель в первые дни мая подали заявления 2002 учреждения, которые ходатайствовали о компенсации зарплаты для 24 677 человек. Всего в течение четырех недель подали ходатайство более 7700 предприятий, которые хотят компенсации зарплаты примерно 54 200 работников.
Решение выплатить компенсацию по состоянию на 3 мая принято для 38 000 работников 6243 предприятий. Общий расход на компенсации зарплаты на сегодняшний день составляет 33 130 515 евро.
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