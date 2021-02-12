Свежее исследование показало наличие высококачественного строительного известняка под Таллинном

”Если государство решит осуществлять добычу в зоне Маарду III, то отпадет необходимость открытия в окрестностях нескольких меньших более вредных для окружающей среды известняковых карьеров”, — сказал председатель правления Paekivitoodete Tehase OÜ Владимир Либман. — ”Благодаря удаленности от жилья община практически не будет потревожена, наличие сети дорог и электролиний устраняет необходимость масштабного строительства новой инфраструктуры, а близость к важным строительным объектам и бетонным заводам сократит загрязнение от транспорта”.

Компания Paekivitoodete Tehase OÜ использует гибридную и мобильную карьерную технику Keestrack, которая оставляет значительно меньший след в окружающей среде по сравнению со старой технологией, в том числе производит меньше шума и пыли. Предприятие начнет рекультивировать карьер одновременно с проведением горных работ, в результате чего собственнику земли будет передана территория, на большой части которой природа уже будет восстановлена.

Известняковые карьеры, используемые сейчас в Харьюмаа, истощаются в течение 5–7 лет.

8 января Департамент окружающей среды выдал компании Paekivitoodete Tehase OÜ разрешение на проведение геологического исследования в принадлежащей государству зоне Маарду III, находящейся в волости Йыэляхтме и включающей в себя следующие недвижимости: Виймсиское лесничество 72, 73 и Пруули. В ходе исследования уточняются толщина и качество полезного слоя известняка, а также условия его добычи.

Геологическое исследование проводит OÜ Inseneribüroo STEIGER. Проведение исследования не создает никаких неудобств. За полевыми работами последуют лабораторные исследования для определения качества полезного ископаемого, создание гидрогеологических моделей и составление отчета. В ходе полевых работ для исследования планируется пробурить 20 скважин глубиной до 20 м. Буровые скважины диаметром 122 мм поначалу будут открыты для того, чтобы можно было измерить уровень грунтовых вод и провести гидрогеологические испытания. На буровые скважины будут установлены пробки и нанесена маркировка; они будут заметны в природных условиях. Их закроют весной, в соответствии с пожеланиями предприятия, занимающегося возделыванием земли на территории недвижимости Виймсиское лесничество 73.