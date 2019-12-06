Свежая выпечка Fazer теперь доступна в трех магазинах Таллинна

”В феврале мы открыли первую пекарню с такой концепцией в Kristiine Prisma в Эстонии, и мы видим, что она была чрезвычайно хорошо воспринята потребителями”, — говорит менеджер по маркетингу Fazer Eesti Рийна Ээдра.

Большинство продаваемых хлебобулочных изделий изготавливаются в пекарнях Fazer на месте из местной муки профессиональными пекарями — от замеса теста и длительного подъема до образования хрустящей корочки в горячей печи. ”Пекарня позволяет нам предлагать хлебобулочные изделия Fazer в самой свежей и высококачественной форме и гибко реагировать на то, что от нас ожидают потребители”, — добавил Ээдра.

”В наши дни многие ищут качественное сырье и особые вкусовые ощущения даже при ежедневных посещениях продуктового магазина. Поэтому в ассортименте хлебобулочных изделий Fazer мы руководствуемся тем, чтобы можно было предлагать приготовленные вручную из местной муки буханки, которые имеют необычные вкусовые нюансы”, — объяснила Ээдра. В качестве наиболее популярных продуктов она приводит в пример чиабатту с клюквой и орехами кешью, а также средиземноморский хлеб с оливками, помидорами и базиликом.