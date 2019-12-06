06.12.2019, 16:50

Свежая выпечка Fazer теперь доступна в трех магазинах Таллинна


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Свежая выпечка Fazer теперь доступна в трех магазинах Таллинна
Fazer

Предприятие Fazer, открывшее в начале года инновационную пекарню в Таллинне, сообщает, что расширило свои пункты выпечки до магазинов Prisma Rocca al Mare и Sikupilli, а теперь предлагает свежий хлеб ручной работы в трех магазинах в Таллинне.

”В феврале мы открыли первую пекарню с такой концепцией в Kristiine Prisma в Эстонии, и мы видим, что она была чрезвычайно хорошо воспринята потребителями”, — говорит менеджер по маркетингу Fazer Eesti Рийна Ээдра.

Большинство продаваемых хлебобулочных изделий изготавливаются в пекарнях Fazer на месте из местной муки профессиональными пекарями — от замеса теста и длительного подъема до образования хрустящей корочки в горячей печи. ”Пекарня позволяет нам предлагать хлебобулочные изделия Fazer в самой свежей и высококачественной форме и гибко реагировать на то, что от нас ожидают потребители”, — добавил Ээдра.

”В наши дни многие ищут качественное сырье и особые вкусовые ощущения даже при ежедневных посещениях продуктового магазина. Поэтому в ассортименте хлебобулочных изделий Fazer мы руководствуемся тем, чтобы можно было предлагать приготовленные вручную из местной муки буханки, которые имеют необычные вкусовые нюансы”, — объяснила Ээдра. В качестве наиболее популярных продуктов она приводит в пример чиабатту с клюквой и орехами кешью, а также средиземноморский хлеб с оливками, помидорами и базиликом.

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”Для целой пятой части потребителей хлебобулочные изделия являются причиной, почему люди отправляются в магазин за покупками, и всё больше растет спрос на свежие хлебобулочные изделия ручной работы. Поскольку мы хотим предложить посетителям магазинов Prisma самый широкий и разнообразный ассортимент хлеба и булочных изделий, то пекарни Fazer является для нас важным партнером. Пока что положительные отзывы наших клиентов только подтверждали этот выбор”, — сказала директор по ассортименту магазинов Prisma Пилле Раалисте. Она также добавила, что сотрудничество между финскими магазинами Prisma и пекарней Fazer было очень позитивным, и что интерес клиентов к приготовленным прямо на месте хлебобулочным изделиям растет.

Несмотря на то, что сейчас наслаждаться хлебом ручного приготовления прямо с пылу с жару могут только жители Таллинна, представители Fazer и Prisma не исключают возможности расширения пекарен в Тарту и Нарву, где также работают магазины Prisma.

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