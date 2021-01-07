07.01.2021, 14:30
Свежая статистика: заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали десятки тысяч человек
Свежая статистика Пенсионного центра показывает, что по состоянию на утро 7 января заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали 29 042 человек. Взносы во второй ступень попросили приостановить 727 человек.
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