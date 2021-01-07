07.01.2021, 14:30

Свежая статистика: заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали десятки тысяч человек


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EurodFoto: Madis Veltman

Свежая статистика Пенсионного центра показывает, что по состоянию на утро 7 января заявления о выходе из второй пенсионной ступени подали 29 042 человек. Взносы во второй ступень попросили приостановить 727 человек.

При этом очень доля мужчин и женщин, подавших заявления, почти не отичается. Средний возраст тех, кто решил выйти из второй пенсионной ступени, составляет 38 лет.

Среди заявлений 59 были поданы на английском языке.

Общее число пенсионныз счетов составялет около 765 000.

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