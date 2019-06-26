Свершилось! Сервис Apple Pay теперь доступен и в Эстонии

Начиная с сегодняшнего дня владельцы карты Visa в Эстонии могут пользоваться сервисом мобильных платежей Apple Pay.
Apple Pay можно использовать в терминалах бесконтактных платежей. К настоящему моменту такими терминалами оснащено около 90% торговых точек Эстонии.
К 2020 году принимать бесконтактные платежи будут все терминалы.
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