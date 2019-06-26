26.06.2019, 12:41

Свершилось! Сервис Apple Pay теперь доступен и в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Свершилось! Сервис Apple Pay теперь доступен и в Эстонии
Reuters/Scanpix

Начиная с сегодняшнего дня владельцы карты Visa в Эстонии могут пользоваться сервисом мобильных платежей Apple Pay.

Apple Pay можно использовать в терминалах бесконтактных платежей. К настоящему моменту такими терминалами оснащено около 90% торговых точек Эстонии.

К 2020 году принимать бесконтактные платежи будут все терминалы.

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