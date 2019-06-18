Свершилось! Президент дала снижению алкогольного акциза зеленый свет

Президент провозгласила касающуюся акциза на алкоголь поправку к закону.
Президент Керсти Кальюлайд сегодня провозгласила закон об изменении Закона об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию, который предусматривает снижение на 25% ставок акцизов на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Закон вступит в силу 1 июля.
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