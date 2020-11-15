15.11.2020, 17:30

Свадьба отменилась из-за коронавируса, но агентство не возвращало предоплату за фокусника

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Свадьба отменилась из-за коронавируса, но агентство не возвращало предоплату за фокусника
Unsplash

В апреле в одном столичном ресторане должна была пройти свадьба, но вызванное коронавирусом чрезвычайное положение поставило на празднестве жирный крест. На мероприятии должен был выступать фокусник, но агентство талантов отказалось возвращать несчастной паре предоплату.

Длившийся еще с весны спор между молодой парой и представляющим фокусника Дмитрия Зорина агентством OÜ Eesti Artistide Agentuur наконец попало в Комиисию по защите прав потребителей.

Хотя свадьбу пришлось отменить из-за чрезвычайного положения и выступление фокусника, которое стоило 890 евро, не смогло состояться, агентство отказалось вернуть предоплату в 90 евро.

Агентство объяснило свой отказ так: на внесенную за бронирование сумму его сотрудники уже потратили время и проделали работу по составлению ценового предложения, поэтому предоплата не подлежит возврату. Зато можно перенести выступление фокусника на будущее или же использовать данную сумму как предоплату для заказа выступления какого-то другого артиста из агентства.

Молодоженам же такое решение не понравилось, они хотели возврата денег. Комиссия встала на их сторону, решив, что при чрезвычайном положении расторжение договора законно, и потребитель не обязан соглашаться с предложением продавца.

Исполнительный директор агентства Данел Кийк подтвердил Delfi, что деньги вернули клиентам в тот же смый день, как вступило в силу постановление комиссии.

По его словам, это были единственные клиенты, с которыми агентству не удалось договориться. "Предоплата, которая в основном составляет 50-200 евро, покрывает потраченное нами время и составление ценового предложения, а также гарантирует, что артист или услуга будут доступны, и с нашей стороны при планировании мероприятия клиентов поддерживает персональный ассистент", — говорит Кийк.

Согласно инструкциям Департамента защиты прав потребителей, агентство добавило эту информацию в свои условия пользования. Кийк добавил, что теперь они будут учитывать уважительные причины, но не могут гарантировать, что будут делать всем исключения.

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