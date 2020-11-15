Свадьба отменилась из-за коронавируса, но агентство не возвращало предоплату за фокусника

Длившийся еще с весны спор между молодой парой и представляющим фокусника Дмитрия Зорина агентством OÜ Eesti Artistide Agentuur наконец попало в Комиисию по защите прав потребителей.

Хотя свадьбу пришлось отменить из-за чрезвычайного положения и выступление фокусника, которое стоило 890 евро, не смогло состояться, агентство отказалось вернуть предоплату в 90 евро.

Агентство объяснило свой отказ так: на внесенную за бронирование сумму его сотрудники уже потратили время и проделали работу по составлению ценового предложения, поэтому предоплата не подлежит возврату. Зато можно перенести выступление фокусника на будущее или же использовать данную сумму как предоплату для заказа выступления какого-то другого артиста из агентства.

Молодоженам же такое решение не понравилось, они хотели возврата денег. Комиссия встала на их сторону, решив, что при чрезвычайном положении расторжение договора законно, и потребитель не обязан соглашаться с предложением продавца.

Исполнительный директор агентства Данел Кийк подтвердил Delfi, что деньги вернули клиентам в тот же смый день, как вступило в силу постановление комиссии.

По его словам, это были единственные клиенты, с которыми агентству не удалось договориться. "Предоплата, которая в основном составляет 50-200 евро, покрывает потраченное нами время и составление ценового предложения, а также гарантирует, что артист или услуга будут доступны, и с нашей стороны при планировании мероприятия клиентов поддерживает персональный ассистент", — говорит Кийк.

Согласно инструкциям Департамента защиты прав потребителей, агентство добавило эту информацию в свои условия пользования. Кийк добавил, что теперь они будут учитывать уважительные причины, но не могут гарантировать, что будут делать всем исключения.