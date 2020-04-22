Суммарный оборот предприятий э-резидентов превысил миллиард евро

Исполнительный директор программы э-резидентства Отть Ваттер отмечает, что оборот предприятий э-резидентов быстро растет. "Если в 2016 году валовой оборот предприятий э-резидентов составлял 72 миллиона евро, то в прошлом году он составил 532 миллиона евро", — отмечает он. Одной из самых главных причин быстрого роста является резкий скачок количества предприятий, созданных э-резидентами. За последние два года э-резиденты учредили около 8300 новых предприятий в Эстонии. "В прошлом году э-резиденты учредили шестую часть всех зарегистрированных в Эстонии предприятий. Простой подсчет демонстрирует и то, что в 2018-2019 году э-резиденты учреждали в Эстонии в среднем 11 новых в день. Это большая возможность для экономики Эстонии", — говорит Ваттер.

Росту оборота созданных э-резидентами предприятий сопутствует и рост среднестатистического дохода от налогов, получаемых с этих фирм. По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году по сравнению с 2018 средний доход от налогов, в частности, налога на рабочую силу и подоходного налога в особых случаях, полученных с фирм э-резидентов, увеличился на 12%. Программе э-резидентства в декабре исполнилось пять лет, за это время многие предприятия, созданные э-резидентами, превратились в успешные, быстро развивающиеся фирмы. "Большое количество местных предприятий э-резидентов смогли вывести свои товары или услуги на такой уровень, на который есть спрос на глобальном рынке. К тому же большинство предприятий, созданных э-резидентами, работают в сферах, создающих высокую добавленную стоимость", — говорит Ваттер. Он рад, что обозначенный в конце 2018 года стратегический курс e-residentsus 2.0, который поставил себе задачей вместо увеличения числа лиц со статусом э-резидента поддерживать рост ценности предприятий, созданных э-резидентами, оправдал себя. "Программа э-резидентства должна помогать развитию Эстонского государства, и сегодня мы видим, что выбранное направление этому способствует", — говорит Ваттер.

Есть к тому же немало предпринимателей э-резидентов, которые активно занимаются развитием продукта или дизайном услуги для выхода на рынок. Ваттер считает, что многим из них будет сопутствовать международный успех. "Важно понимать, что рост предприятий, созданных э-резидентами, через получаемый дополнительно доход от налогов достигает многих жителей Эстонии. Поэтому мы должны радоваться, когда предприятия э-резидентов способны пробиться на глобальном рынке с очень высоким уровнем конкуренции, так как речь идет об эстонских фирмах", — говорит он. Ваттер добавляет, что э-резиденты все чаще проявляют желание заниматься активной бизнес-деятельностью сразу после создания предприятия. "Многие предприимчивые люди со всего мира видят большую ценность в э-резидентстве. Мы даем им возможность пользоваться эстонскими электронными услугами и с комфортом управлять своим предприятием вне зависимости от местоположения, что высоко ценится. Особенно сегодня, когда во многих странах мира действует чрезвычайное положение, и предприниматели ищут альтернативные возможности для того, чтобы предприятие осталось на плаву", — описывает Ваттер.