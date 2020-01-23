Суммарное состояние миллиардеров оказалось больше, чем у 60% жителей Земли

Такие данные приводятся в новом исследовании компании Oxfam, специализирующейся на борьбе с бедностью.

Авторы исследования также отметили, что 22 самых богатых человека в мире суммарно обладают большим состоянием, чем все женщины Африки (почти 600 миллионов человек).

Один процент богатейших людей в мире богаче, чем 6,9 миллиарда человек.