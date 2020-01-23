Суммарное состояние миллиардеров оказалось больше, чем у 60% жителей Земли

Все долларовые миллиардеры мира (всего 2153 человека) суммарно владеют большим количеством денег, чем 4,6 миллиарда беднейших жителей Земли, передает Meduza.
Такие данные приводятся в новом исследовании компании Oxfam, специализирующейся на борьбе с бедностью.
Авторы исследования также отметили, что 22 самых богатых человека в мире суммарно обладают большим состоянием, чем все женщины Африки (почти 600 миллионов человек).
Один процент богатейших людей в мире богаче, чем 6,9 миллиарда человек.
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