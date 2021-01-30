Сумасшедший год для продавцов средств индивидуальной защиты: продажи выросли почти в десять раз

«Хотя бизнес показал рекордные результаты, этот год, конечно, был не сахар – скорее, он напоминал серьезные американские горки. Так много мы никогда не работали, иногда приходилось перерабатывать. Решения нужно было принимать быстро, чтобы не проспать открывающиеся возможности, но, с другой стороны, приходилось сохранять хладнокровие, чтобы избежать серьезных ошибок. Оглядываясь назад, нужно признать, что пару раз мы легонько получили по пальцам, но в целом действовали правильно», - сказал Таави Сепп.

Хотя Corpowear не обладает полным обзором рынка или данными о продажах других поставщиков, предприятие выполнило приблизительный расчет того, насколько могли вырасти продажи средств индивидуальной защиты в Эстонии в год коронавируса. Согласно расчетам, продажи защитных масок по сравнению с 2019 годом выросли почти в шесть раз, а в финансовом выражении – более чем в 20 раз. Продажи резиновых перчаток в 3,7 раза, а продажи одноразовых халатов в 2,7 раза. Продажи одноразовых комбинезонов выросли в четыре раза в количественном выражении и почти в восемь раз в финансовом выражении.

Например, в прошлом году компания Corpowear продала в общей сложности почти 4 миллиона защитных масок и 23 миллиона перчаток. «Эти цифры беспрецедентны, но могли быть и выше. Спрос на некоторые товары был в десятки раз выше, чем мы могли предложить. Хотя мы хотели бы иметь возможность продавать всем желающим, к сожалению, нам пришлось выбирать покупателей. Если до вызванного коронавирусом кризиса сильной позицией обладал покупатель, то теперь ее занимают поставщики и продавцы», - сказал Сепп.

По словам руководителя Corpowear, сразу после начала кризиса компания приняла твердое решение не идти по пути спекуляций. «Мы не брали новых поставщиков, хотя предложений было множество. То же самое и с клиентами: мы гарантировали, что средства индивидуальной защиты будут приоритетно поставляться существующим клиентам. Мы также обращали внимание на тех, кто является краткосрочным клиентом в связи с пандемией, но может стать потенциальным постоянным клиентом в будущем», - Сепп рассказал, как они сохраняли баланс в трудные времена.