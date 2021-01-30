30.01.2021, 08:10

Сумасшедший год для продавцов средств индивидуальной защиты: продажи выросли почти в десять раз

 (3)
EST
Сумасшедший год для продавцов средств индивидуальной защиты: продажи выросли почти в десять раз
Foto: Erakogu, Corpowear

По словам Таави Сеппа, руководителя одного из крупнейших поставщиков средств индивидуальной защиты в Эстонии Corpowear, в прошлом году продажи защитных масок в Эстонии выросли в шесть раз, а резиновых перчаток в три раза. Значительный рост показали продажи и прочих средств индивидуальной защиты.

«Хотя бизнес показал рекордные результаты, этот год, конечно, был не сахар – скорее, он напоминал серьезные американские горки. Так много мы никогда не работали, иногда приходилось перерабатывать. Решения нужно было принимать быстро, чтобы не проспать открывающиеся возможности, но, с другой стороны, приходилось сохранять хладнокровие, чтобы избежать серьезных ошибок. Оглядываясь назад, нужно признать, что пару раз мы легонько получили по пальцам, но в целом действовали правильно», - сказал Таави Сепп.

Хотя Corpowear не обладает полным обзором рынка или данными о продажах других поставщиков, предприятие выполнило приблизительный расчет того, насколько могли вырасти продажи средств индивидуальной защиты в Эстонии в год коронавируса. Согласно расчетам, продажи защитных масок по сравнению с 2019 годом выросли почти в шесть раз, а в финансовом выражении – более чем в 20 раз. Продажи резиновых перчаток в 3,7 раза, а продажи одноразовых халатов в 2,7 раза. Продажи одноразовых комбинезонов выросли в четыре раза в количественном выражении и почти в восемь раз в финансовом выражении.

Например, в прошлом году компания Corpowear продала в общей сложности почти 4 миллиона защитных масок и 23 миллиона перчаток. «Эти цифры беспрецедентны, но могли быть и выше. Спрос на некоторые товары был в десятки раз выше, чем мы могли предложить. Хотя мы хотели бы иметь возможность продавать всем желающим, к сожалению, нам пришлось выбирать покупателей. Если до вызванного коронавирусом кризиса сильной позицией обладал покупатель, то теперь ее занимают поставщики и продавцы», - сказал Сепп.

По словам руководителя Corpowear, сразу после начала кризиса компания приняла твердое решение не идти по пути спекуляций. «Мы не брали новых поставщиков, хотя предложений было множество. То же самое и с клиентами: мы гарантировали, что средства индивидуальной защиты будут приоритетно поставляться существующим клиентам. Мы также обращали внимание на тех, кто является краткосрочным клиентом в связи с пандемией, но может стать потенциальным постоянным клиентом в будущем», - Сепп рассказал, как они сохраняли баланс в трудные времена.

В прошлом году оборот Corpowear увеличился почти в 10 раз, достигнув 13,6 миллиона евро. «Мы планировали достичь нынешних экономических показателей примерно за три-четыре года, но кризис значительно сократил это время, – отметил Сепп. – Мы хотели бы поблагодарить своих сотрудников, государство, как заказчика, всех партнеров, а также банки, которые предложили финансирование, согласившись с нашими инвестиционными планами и проектами расширения».

Но какова ситуация сегодня, год спустя? «Гораздо спокойнее, – признал Сепп. –

Спрос на средства защиты и их доступность стабилизировались. Местами восстановились докризисные цены, но кое-где пока нет – в зависимости от продукта. В настоящее время я не рекомендую предприятиям накапливать большое количество средств индивидуальной защиты. Несмотря на некоторую неопределенность, в долгосрочной перспективе мы сможем предоставить клиентам необходимые товары».

Сепп отметил, что, хотя в этом году рост не такой стремительный, как в прошлом году, Corpowear располагает амбициями и ресурсами для поддержания развития. Компания расширяет ассортимент продукции, открывает в Таллинне новый магазин и выходит на зарубежные рынки, в первую очередь, в Латвию и Финляндию. Кроме того, в ближайшем будущем Corpowear запустит несколько новых брендов.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: