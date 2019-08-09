Сумасшедшие дни! Stockmann угрожает банкротство

Hullud Päevad Stockmannis Foto: Eero Vabamägi

В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".