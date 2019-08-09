Сумасшедшие дни! Stockmann угрожает банкротство

В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".
”Деятельность Stockmann сейчас похожа на открытую рану, которая постоянно кровоточит. Это кровотечение нужно остановить”, — заявил известный инвестор предприятия Ким Линдстрем финскому изданию Kauppalehti.
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника