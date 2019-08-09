09.08.2019, 09:00

Сумасшедшие дни! Stockmann угрожает банкротство

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rus.delfi.ee
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Hullud Päevad Stockmannis
Hullud Päevad StockmannisFoto: Eero Vabamägi

В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".

”Деятельность Stockmann сейчас похожа на открытую рану, которая постоянно кровоточит. Это кровотечение нужно остановить”, — заявил известный инвестор предприятия Ким Линдстрем финскому изданию Kauppalehti.

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