Сумасшедшие дни! Stockmann угрожает банкротство

В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".
”Деятельность Stockmann сейчас похожа на открытую рану, которая постоянно кровоточит. Это кровотечение нужно остановить”, — заявил известный инвестор предприятия Ким Линдстрем финскому изданию Kauppalehti.
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