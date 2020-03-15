15.03.2020, 20:34

Сухой закон? Эпидемия коронавируса может привести к запрету на продажу алкоголя

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Viina hind Lätis
Viina hind LätisFoto: Anni Õnneleid

Как стало известно Delfi, кризисной комиссии поступило множество предложений по противостоянию распространения коронавируса, и одно из них — запрет на продажу алкоголя.

В коммуникационном бюро правительства это информацию не подтвердили, но и не опровергли. "Поступили различные предложения, я не могу это подтвердить", — сказал руководитель коммуникационного бюро.

Запрет на продажу алкоголя должен помочь поддерживать общественный порядок во время вызванного коронавирусом кризиса.

Данный запрет также облегчил бы работу полиции и скорой помощи, которые кроме связанных с коронавирусом вызовов вынуждены реагировать и на случаи, вызванные употреблением алкоголя.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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