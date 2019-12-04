04.12.2019, 13:47

Судья в решении о применении правовой защиты: банкротство M.V.Wool вероятно


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M.V.Wooli tööstuskompleks.
M.V.Wooli tööstuskompleks.Foto: Ilmar Saabas

Производитель рыбы M.V.Wool пояснил в поданной в суд жалобе, что закрытие заводов по предписанию Ветеринарно-пищевого департамента создает им угрозу банкротства. Судья посчитал, что это вероятно.

"Считаю, что наступление такого последствия можно считать вероятным, поскольку продолжительность закрытия мест деятельности точно не определяется, что, очевидно, ставит под угрозу исполнение взятых жалобщиком по договорам обязательств", — констатирует судья Таллиннского административного суда Марет Халликма во вчерашнем судебном постановлении.

"Жалобщик пояснил, что прогнозируемый оборот, который невозможно реализовать в случае закрытия завода, в районе 323 000 евро. Понятно, что в ситуации, когда места деятельности закрыты на неопределенный срок, жалобщик не может соответственно исполнять свои договорные обязанности, что может привести к неустойкам. У жалобщика возникает ущерб и в связи с реализацией имеющихся товаров, размер которого жалобщик оценивает в общей сложности в районе 400 000 евро", — пишет судья.

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"Вдобавок у жалобщика нет возможности в такой ситуации предлагать работу своим работникам, что приведет к дополнительным денежным обязательствам", — отмечает судья, поясняя, что временное и срочное закрытие места деятельности не всегда ведет к угрозе банкротства и необходимости правовой защиты. "Все-таки в случае обязательства с неопределенным сроком считаю наступление такого последствия вероятным. Это даже в случае, если у жалобщика своими действиями есть возможность выполнить предписание. Жалобщик в такой ситуации все-таки не может предвидеть, когда вообще было бы возможным продолжение деятельности", — отмечает судья.

"Таким образом, по моей оценке, наступление необратимых последствий в отношении жалобщика вероятно и необходимость правовой защиты ясна. Вероятным необратимым последствием в отношении жалобщика является банкротство, то есть, по сути, прекращение деятельности, которое невозможно позднее компенсировать и через возмещение ущерба", — пишет судья.

Один из владельцев и председатель правления M.V.Wool Меэлис Ветевоол сказал на прошлой неделе в интервью Ärileht, что банкротство предприятия не исключено.

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) в отправленной суду точке зрения указал, что у M.V.Wool была возможность, действуя заблаговременно, предотвратить возникновение потенциального материального ущерба.

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