Судья в решении о применении правовой защиты: банкротство M.V.Wool вероятно

"Считаю, что наступление такого последствия можно считать вероятным, поскольку продолжительность закрытия мест деятельности точно не определяется, что, очевидно, ставит под угрозу исполнение взятых жалобщиком по договорам обязательств", — констатирует судья Таллиннского административного суда Марет Халликма во вчерашнем судебном постановлении.

"Жалобщик пояснил, что прогнозируемый оборот, который невозможно реализовать в случае закрытия завода, в районе 323 000 евро. Понятно, что в ситуации, когда места деятельности закрыты на неопределенный срок, жалобщик не может соответственно исполнять свои договорные обязанности, что может привести к неустойкам. У жалобщика возникает ущерб и в связи с реализацией имеющихся товаров, размер которого жалобщик оценивает в общей сложности в районе 400 000 евро", — пишет судья.

"Вдобавок у жалобщика нет возможности в такой ситуации предлагать работу своим работникам, что приведет к дополнительным денежным обязательствам", — отмечает судья, поясняя, что временное и срочное закрытие места деятельности не всегда ведет к угрозе банкротства и необходимости правовой защиты. "Все-таки в случае обязательства с неопределенным сроком считаю наступление такого последствия вероятным. Это даже в случае, если у жалобщика своими действиями есть возможность выполнить предписание. Жалобщик в такой ситуации все-таки не может предвидеть, когда вообще было бы возможным продолжение деятельности", — отмечает судья.