Судоходная компания Viking Line в третьем квартале понесла убытки на 8 млн евро
Финская судоходная компания Viking Line опубликовала финансовые результаты за третий квартал.
Финская судоходная компания Viking Line опубликовала финансовые результаты за третий квартал.
Оборот предприятия был в три раза ниже, чем год назад: 56,5 млн евро, сообщает RusERR.
Операционный убыток составил почти 8 миллионов, в третьем квартале прошлого года Viking Line получила прибыль в размере 26 миллионов евро.
В целом за этот год убыток Viking Line составляет уже 30 миллионов.
В то же время компания, в том числе обслуживающая линию Таллинн-Хельсинки, подтвердила, что не будет прекращать пассажирские и грузовые перевозки, несмотря на кризис.
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