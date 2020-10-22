Судоходная компания Viking Line в третьем квартале понесла убытки на 8 млн евро

Оборот предприятия был в три раза ниже, чем год назад: 56,5 млн евро, сообщает RusERR.

Операционный убыток составил почти 8 миллионов, в третьем квартале прошлого года Viking Line получила прибыль в размере 26 миллионов евро.

В целом за этот год убыток Viking Line составляет уже 30 миллионов.

В то же время компания, в том числе обслуживающая линию Таллинн-Хельсинки, подтвердила, что не будет прекращать пассажирские и грузовые перевозки, несмотря на кризис.

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