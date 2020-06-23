Судно Viking Line не смогло отплыть из Таллинна в Хельсинки из-за технической неисправности

Фирма сообщила, что проблему устраняют. Неисправность была обнаружена еще до того, как паром смог отплыть из порта в направлении Финляндии.

Viking Line сообщила Iltalehti, что паром, скорее всего, все же сможет отплыть сегодня.

Пассажиров оповестили о задержке.