23.06.2020, 19:57

Судно Viking Line не смогло отплыть из Таллинна в Хельсинки из-за технической неисправности


EST
Tallinki ja Viking Line laevad. Tallinna linn ja sadam
Tallinki laevFoto: Vallo Kruuser

Судно Viking Line Xprs, обслуживающее линию Таллинн-Хельсинки, из-за технической неисправности стоит в Таллиннском порту.

Фирма сообщила, что проблему устраняют. Неисправность была обнаружена еще до того, как паром смог отплыть из порта в направлении Финляндии.

Viking Line сообщила Iltalehti, что паром, скорее всего, все же сможет отплыть сегодня.

Пассажиров оповестили о задержке.

Читайте также: