23.06.2020, 19:57
Судно Viking Line не смогло отплыть из Таллинна в Хельсинки из-за технической неисправности
Судно Viking Line Xprs, обслуживающее линию Таллинн-Хельсинки, из-за технической неисправности стоит в Таллиннском порту.
Судно Viking Line Xprs, обслуживающее линию Таллинн-Хельсинки, из-за технической неисправности стоит в Таллиннском порту.
Фирма сообщила, что проблему устраняют. Неисправность была обнаружена еще до того, как паром смог отплыть из порта в направлении Финляндии.
Viking Line сообщила Iltalehti, что паром, скорее всего, все же сможет отплыть сегодня.
Пассажиров оповестили о задержке.
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