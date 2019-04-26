Судебный исполнитель опустошил банковские счета десятков должников, министерство разбирается

По словам вице-канцлера министерства Вильяра Пеэпа, Колсар не оставляла должникам предусмотренной законом минимальной суммы и у таких действий законного объяснения нет. Причины действий судебного исполнителя будут установлены во время дисциплинарного производства.

Отмечается, что если доход должника равен минимальной зарплате, то судебный исполнитель может арестовать до 20% в месяц, если иного имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Этот же принцип действует в случае, если доход должника ниже минимальной зарплаты. При этом из минимальной зарплаты сначала высчитывается расчетный прожиточный минимум и только после этого по оставшейся сумме рассчитывается 20%, которые можно забрать у должника.

Например, доход должника составляет 540 евро. В 2018 году расчетный прожиточный минимум составлял 215,44 евро. Таким образом, если должник не имеет иждивенцев, то на его счету можно арестовать 64,91 евро. При этом до 20% от минимальной зарплаты можно забирать только раз в месяц, вне зависимости от того, сколько исполнительных производств ведется в отношении должника.