28.11.2019, 16:19

Судебные исполнители больше не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность


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Судебные исполнители больше не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность
Foto: Anni Õnneleid

Министерство юстиции направило на согласование законопроект, согласно которому судебные исполнители в будущем не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность.

Также изменятся платы судебным исполнителям, будут уравнены предельные суммы денежных штрафов от нотариусов и судебных исполнителей в случае дисциплинарного преступления.

Предельная сумма денежного штрафа повысится с 6400 евро до 16 000 евро.

Кроме того, законопроект изменит порядок вступления в должность новых нотариусов — нотариальный экзамен будет проводиться вместе с конкурсом.

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