Судебные исполнители больше не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность

Также изменятся платы судебным исполнителям, будут уравнены предельные суммы денежных штрафов от нотариусов и судебных исполнителей в случае дисциплинарного преступления.

Предельная сумма денежного штрафа повысится с 6400 евро до 16 000 евро.

Кроме того, законопроект изменит порядок вступления в должность новых нотариусов — нотариальный экзамен будет проводиться вместе с конкурсом.