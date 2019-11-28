28.11.2019, 16:19
Судебные исполнители больше не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность
Министерство юстиции направило на согласование законопроект, согласно которому судебные исполнители в будущем не смогут запросить предоплату у потерявшего трудоспособность.
Также изменятся платы судебным исполнителям, будут уравнены предельные суммы денежных штрафов от нотариусов и судебных исполнителей в случае дисциплинарного преступления.
Предельная сумма денежного штрафа повысится с 6400 евро до 16 000 евро.
Кроме того, законопроект изменит порядок вступления в должность новых нотариусов — нотариальный экзамен будет проводиться вместе с конкурсом.
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