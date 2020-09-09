Суд признал одну из автобусных фирм Taisto банкротом. Ее задолженность достигает миллиона евро

VBV Trans AS сама подала ходатайство об объявлении себя банкротом. ДОлжник объяснил суду, что является неплатежеспособным, имеет перед кредиторами обязательства в 1 370 529,20 евро и имущество на 329 301,20 евро.

Согласно представленному суду докладу от временного управляюшего, фирма имеет все же имущество на 501 964,17 евро, а долги на 960 076,80 евро. Несмотря на это суд посчитал, что должник не в состоянии покрыть свои обязательства за счет имущества.

По словам временного управляющего, сложности у фирмы начались тогда, когда закон позволили другим фирмам проводить рейсы в одно и то же направление и время. Проблемы усилились с введением бесплатного транспорта в уездах, а неплатежеспособность наступила в результате влияния пандемии коронавируса.

Автобусная фирма Taisto была создана в 1993 году. В предоставляющую транспортные услуги группу предприятий входит кроме VBV Trans AS также AS Taisto, OÜ Taisto Liinid и Taisto Express OÜ. Согласно информации на домашней странице предприятия, фирме принадлежит 30 автобусов для международных поездок и 40 автобусов для поездок внутри страны.