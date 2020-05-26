26.05.2020, 13:15

Суд принял в производство жалобу экоактивистов на строительства сланцевого завода

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Kliimastreik Tartus 24.05.2019
Kliimastreik Tartus 24.05.2019Foto: Argo Ingver

В понедельник Тартуский административный суд принял в производство иск MTÜ Loodusvõlu против строительства сланцевого завода Enefit280, но оставил без удовлетворения ходатайство о первичной правовой защите, сославшись на то, что сейчас в этом нет необходимости.

Суд назначил ответчика в лице города Нарва-Йыэсуу, который должен ответить на жалобу в течение 21 дня с момента получения судебного решения.

Также суд привлек в качестве третьих сторон AS Enefit Energiatootmine и AS-i Enefit Kaevandused, а в качестве административного органа Министерство окружающей среды. Они также должны представить свою позицию в течение 21 дня.

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