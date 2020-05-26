Суд принял в производство жалобу экоактивистов на строительства сланцевого завода

В понедельник Тартуский административный суд принял в производство иск MTÜ Loodusvõlu против строительства сланцевого завода Enefit280, но оставил без удовлетворения ходатайство о первичной правовой защите, сославшись на то, что сейчас в этом нет необходимости.
Суд назначил ответчика в лице города Нарва-Йыэсуу, который должен ответить на жалобу в течение 21 дня с момента получения судебного решения.
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