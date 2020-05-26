Суд принял в производство жалобу экоактивистов на строительства сланцевого завода

Суд назначил ответчика в лице города Нарва-Йыэсуу, который должен ответить на жалобу в течение 21 дня с момента получения судебного решения.

Также суд привлек в качестве третьих сторон AS Enefit Energiatootmine и AS-i Enefit Kaevandused, а в качестве административного органа Министерство окружающей среды. Они также должны представить свою позицию в течение 21 дня.