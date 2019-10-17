17.10.2019, 16:40

Суд: предписания о приостановке строительства Айдуского ветропарка не действуют


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Aidu tuulepark
Aidu tuuleparkFoto: Priit Simson

Таллиннский административный суд решил, что апрельские предписания Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о приостановке строительства Айдуского ветряного парка не действуют. Также суд постановил компенсировать TTJA треть правовых расходов Eleon Green, сообщает предприятие.

TTJA обосновывал сделанные весной предписания предпосылкой, что у застройщика ветряного парка нет действующих разрешений на строительство, и связывал действие предписаний с завершением судебного процесса в отношении разрешений на строительство. В сентября Государственный суд пришел к решению, исходя из которого разрешения действуют, что в свою очередь означает завершение действия предписаний TTJA. Несмотря на это, TTJA остался на той позиции, что предписания, блокирующие возведение ветряков, остаются в силе.

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По словам руководителя Eleon Green Андреса Сынаялга, это более чем странно, когда написанное на бумаге черным по белому нужно прояснять для государственного департамента через суд. ”Такое демонстративное неумение чтения документов нельзя считать ничем иным, как злонамеренным подходом. Подтверждается это тем фактом, что после решения — я подчеркиваю: после решения — Госсуда в тот же день TTJA сделал к вечеру изменения своего весеннего предписания, чтобы приспособить его и продлить его действие”, — напомнил Сынаялг.

"Одним из спорных пунктов, рассмотренных судом, и был вопрос о том, вступает ли в силу решение Госсуда, когда его объявили публично (т.е. 10 сентября утром), или же в последнюю минуту дня провозглашения — т.е. в 23:59, как это пытался утверждать TTJA. Если бы толкование TTJA было бы верным, то с такой точки зрения весеннее предписание департамента уже можно было бы считать исправленным до вступления в силу решения Госсуда, хотя в исправлении также была отсылка на решение Госсуда”.

По словам Андреса Сынаялга, это очередной пример того, как TTJA очень творчески подходит к цифрам. ”Если рассуждать в категориях черного юмора, то подход TTJA считает умершего утром человека живым до последней минуты этих суток и с ним нужно обращаться как с живым. Это абсурдно, но именно такими трюками TTJA пытался изменить действие решения Госсуда через внесение изменений в предписание, чтобы оно снова действовало. Сегодня от судебной коллегии чиновники получили очередной урок того, как в правовом государстве дела должны решаться на самом деле”, — сказал Сынаялг.

Представляющая Eleon Green присяжный адвокат Силья Холсмер из адвокатского бюро Supremia пояснила, что Eleon Green ходатайствовало в суде о прекращении предписания TTJA ввиду утраты его действия, что исключает продолжение рассмотрения в суде иска о прекращении действия, и судебная коллегия из трех членов согласилась с данной позицией. У Eleon Green есть право подать государству отдельное требование о компенсации ущерба, возникшего из-за данных предписаний в течение трех лет с момента возникновения ущерба.

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