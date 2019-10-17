Суд: предписания о приостановке строительства Айдуского ветропарка не действуют

"Одним из спорных пунктов, рассмотренных судом, и был вопрос о том, вступает ли в силу решение Госсуда, когда его объявили публично (т.е. 10 сентября утром), или же в последнюю минуту дня провозглашения — т.е. в 23:59, как это пытался утверждать TTJA. Если бы толкование TTJA было бы верным, то с такой точки зрения весеннее предписание департамента уже можно было бы считать исправленным до вступления в силу решения Госсуда, хотя в исправлении также была отсылка на решение Госсуда”.

По словам Андреса Сынаялга, это очередной пример того, как TTJA очень творчески подходит к цифрам. ”Если рассуждать в категориях черного юмора, то подход TTJA считает умершего утром человека живым до последней минуты этих суток и с ним нужно обращаться как с живым. Это абсурдно, но именно такими трюками TTJA пытался изменить действие решения Госсуда через внесение изменений в предписание, чтобы оно снова действовало. Сегодня от судебной коллегии чиновники получили очередной урок того, как в правовом государстве дела должны решаться на самом деле”, — сказал Сынаялг.

Представляющая Eleon Green присяжный адвокат Силья Холсмер из адвокатского бюро Supremia пояснила, что Eleon Green ходатайствовало в суде о прекращении предписания TTJA ввиду утраты его действия, что исключает продолжение рассмотрения в суде иска о прекращении действия, и судебная коллегия из трех членов согласилась с данной позицией. У Eleon Green есть право подать государству отдельное требование о компенсации ущерба, возникшего из-за данных предписаний в течение трех лет с момента возникновения ущерба.