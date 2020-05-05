Суд постановил: Крууда должен вернуть Вихманну 15 млн евро

Требование OÜ Best Idea основано на выданных Вихманном Оливеру Крууда и его фирмам через различные коммерческие объединения кредитах и долговых расписках и акциях, сообщает представлявшее Вихманна в суде адвокатское бюро TGS Baltic.
Окружной суд согласился с истцом, что Круда взял как лично, так и от имени фирмы в виде письменной договоренности обязательство погасить все задолженности перед коммерческими объединениями Вихманна.
Также суд постановил удовлетворить выдвинутое только лишь в отношении AS Rubla требование в размере почти 500 000 евро.
Крууда и AS Rubla могут обжаловать решение в течение 30 дней в государственном суде.
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