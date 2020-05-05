05.05.2020, 14:09

Суд постановил: Крууда должен вернуть Вихманну 15 млн евро


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Marcel Vichmann ja Oliver Kruuda kohtus
Marcel Vichmann ja Oliver Kruuda kohtusFoto: Rauno Volmar

Сегодня Таллиннский окружной суд постановил, что предприниматель Оливер Крууда и его обанкротившаяся фирма AS Rubla солидарно отвечают за исполнение предъявленного им требования со стороны OÜ Best Idea, принадлежащей Марселю Вихманну. Сумма долга составляет 15 млн евро.

Требование OÜ Best Idea основано на выданных Вихманном Оливеру Крууда и его фирмам через различные коммерческие объединения кредитах и долговых расписках и акциях, сообщает представлявшее Вихманна в суде адвокатское бюро TGS Baltic.

Окружной суд согласился с истцом, что Круда взял как лично, так и от имени фирмы в виде письменной договоренности обязательство погасить все задолженности перед коммерческими объединениями Вихманна.

Также суд постановил удовлетворить выдвинутое только лишь в отношении AS Rubla требование в размере почти 500 000 евро.

Крууда и AS Rubla могут обжаловать решение в течение 30 дней в государственном суде.
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