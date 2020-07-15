Суд постановил: Центр стратегического снабжения может расторгнуть контракт о поставке защитных масок с таллиннским косметологом

Центр стратегического снабжения HVK имеет право расторгнуть сделку, заключенную с Юльхя, и потребовать от нее возвратить предоплату в размере 2,6 млн евро. Такое решение принял Харьюский уездный суд, пишет YLE.

Эстонский банк ранее из-за подозрений в отмывании денег заморозил средства, полученные Юльхя от HVK.

Согласно решению суда первой инстанции, Центр стратегического снабжения Финляндии имеет право расторгнуть договор, потому что Юльхя не смогла поставить защитные материалы вовремя.

Харъюский уездный суд вынес свое решение в понедельник. Решение суда пока не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.

Центр кризисного снабжения весной оказался в эпицентре скандала после того, как выяснилось, что заказанные им через посредником Онни Сармасте и Тиqну Юльхя защитные маски нельзя использовать по назначению. После этого в отношении Сармасте было возбуждено дело о мошенничестве. Руководитель HVK также вынужден был уйти в отставку.

14 апреля руководящие чиновники HVK сообщили, что сделки по закупке масок осуществлялись с серьезными нарушениями, отметив, что намерены добиться расторжения сделок и возвращения денег.

Однако Юльхя не была согласна с причинами расторжения сделки с ее компанией. Поэтому и подает иск в суд.

В соответствии со сделкой о поставке масок Тиина Юльхя должна была получить около 5 млн евро. HVK успел перевести на счет Юльхя в качестве предоплаты 2,5 млн евро, но эти средства были в качестве обеспечительной меры конфискованы.

По мнению компании Юльхя, у HVK не было оснований расторгать сделку. HVK в свою очередь сообщил, что хочет расторгнуть сделку из-за поддельного сертификата фирмы Юльхя. По словам адвоката Уоти, это обстоятельство вообще не имеет отношение к делу.

Что касается самой Юльхя, то у нее через инкассо-фирму в течение двух последних лет требовали возврата долга свыше 200 000 евро, к тому же она ранее была осуждена за экономические преступления. Одно дело в отношении Юльхя еще не завершено.