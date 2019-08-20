Суд отклонил апелляцию — для строительства "Северного потока — 2" в Финляндии нет препятствий

По трубам предполагается перекачка газа из России в центральную Европу. Общая протяжённость проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию составит 1 200 километров. Из них по территории Финляндии будет проведено 374 километра.

Зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд города Вааса, который, в свою очередь, отказался её рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии.

Высший административный суд незамедлительно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.